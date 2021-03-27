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Gündem
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık!

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Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık!

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde cumartesi günü yoğun kalabalık oluştu. Kısıtlamasız cumartesi gününe bir de güneşli hava eklenince vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Caddebostan Sahili'ndeki yoğun kalabalık havadan da görüntülendi.

İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi gününe güneşli hava da eklenince İstanbullular soluğu meydan ve sahillerde aldı. Kadıköy Caddebostan Sahili de yoğunluktan nasibini aldı. Kimi çimenlik alanda oturup, piknik yaptı kimisi ise sahil yolunda bisiklete bindi.

Bazıları ise deniz kenarında oturmayı tercih etti. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Caddebostan Sahilinde dikkat çeken kalabalık

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