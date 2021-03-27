Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık!

İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi gününe güneşli hava da eklenince İstanbullular soluğu meydan ve sahillerde aldı. Kadıköy Caddebostan Sahili de yoğunluktan nasibini aldı. Kimi çimenlik alanda oturup, piknik yaptı kimisi ise sahil yolunda bisiklete bindi.

Bazıları ise deniz kenarında oturmayı tercih etti. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

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