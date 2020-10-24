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İlkay DİKİCİ- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

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Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
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KADIKÖY, Caddebostan Sahili'nde hafta sonunda yoğunluk gözlendi. Artan vaka sayılarına rağmen sahile akın edenlerden bazılarının maske takmadığı görüldü. Caddebostan’daki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Caddebostan Sahilinde dikkat çeken kalabalık
İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derecenin üzerini gösterdi. İstanbullular, vaka sayılarının en çok arttığı illerden birinde yaşamalarına rağmen salgını görmezden geldi. Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti. Güzel havanın tadını kimileri spor yaparak kimileri ise güneşlenerek değerlendirdi. Caddebostan sahile gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği görülürken maske kuralına bazı vatandaşların dikkat etmediği görüldü. Caddebostan sahilindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

 

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