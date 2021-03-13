Caddebostan Sahili'nde Cumartesi yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karar gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı. Bazılarının bisiklete bindikleri görüldü. Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturarak vakit geçirdi. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

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