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Gündem
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Caddebostan Sahili'nde Cumartesi yoğunluğu

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Caddebostan Sahili'nde Cumartesi yoğunluğu

KISITLAMANIN kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Caddebostan Sahilinde Cumartesi yoğunluğu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karar gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı. Bazılarının bisiklete bindikleri görüldü. Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturarak vakit geçirdi. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.
Caddebostan Sahilinde Cumartesi yoğunluğu

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