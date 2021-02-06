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Gündem
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) -
Haber Giriş: 06.02.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim!

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Caddebostan Sahili'nde atlı birliklerden denetim!
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Kadıköy, Caddebostan Sahili'nde atlı birlikler denetim yaptı. Denetim havadan da görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler ile motorize ekipler Kadıköy Bostancı Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaptı. Atlı polis ekiplerinin denetimleri havadan da görüntülendi.

Denetimlere Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ve motorize ekipleri de katıldı. Sahil yolunda yapılan denetimlerde kısıtlamaya ihlal eden kimseye rastlanmadı.

Caddebostan Sahilinde atlı birliklerden denetim

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