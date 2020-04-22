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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Caddebostan sahilde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar

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Caddebostan sahilde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar
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İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde Corona Virüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Bazı vatandaşlar da kaldırımda sporlarına devam etti.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Corona Virüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Caddebostan sahilinde vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.

Kimi vatandaş kaldırımda sporuna devam ederken, kimi de yolun karşısına yürüyüş ve koşusuna devam etti.

Caddebostan sahilde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar

Caddebostan sahilde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar

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