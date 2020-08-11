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Hürriyet
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Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Cadde ortasındaki tartışmada tabancayla vuruldu

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Cadde ortasındaki tartışmada tabancayla vuruldu
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cadde üzerinde çıkan tartışmada Nedim D., tabancayla vurularak yaralandı. Kaçan 2 şüpheli saklandıkları binada, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. C.G. (17) ve M.A.(38) ile Nedim D. (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, Nedim D.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Nedim D., ihbar üzerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan C.G. ve M.A. ise trafik polisleri tarafından saklandıkları binada yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgusu sürüyor.

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