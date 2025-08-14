×
Cadde ortasında vahşet! Çekiç ve sopalı kavga kamerada

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 22:45

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte iki grup arasında başlayan tartışma, bir anda çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 5 kişinin karıştığı kavga, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde yaşandı. İki grup arasında trafikte bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Dakikalar içinde gerilim tırmanarak, taraflar kavga etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdığı görüldü. 5 kişinin karıştığı kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri görüntülerin ardından kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

