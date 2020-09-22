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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM - DHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Cadde ortasında drift yapan sürücüye büyük şok!

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Cadde ortasında drift yapan sürücüye büyük şok!
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Ankara'da cadde üzerinde otomobiliyle drift atarken park halindeki minibüse çarpan sürücü Hüseyin A.'ya (22) 11 bin TL para cezası uygulandı.

Hüseyin A., yönetimindeki otomobille, Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde drift atmaya başladı. Gece vakti caddede bir süre drift atan sürücü, çevrede tepki çekti. Drift sırasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 AL 0567 plakalı minibüse çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, sürücü yara almadan kurtuldu. Sürücünün drift atması ve minibüse çarpması, cep telefonuyla görüntülendi.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, Hüseyin A.'nın sürücü belgesine daha önce el konulduğunu belirledi. Hüseyin A.'ya, 'sürücü belgesi herhangi bir nedenle geri alınmasına rağmen araç kullanmak', 'trafikte drift atmak' ve 'alkollü araç kullanmak' gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yaklaşık 11 bin TL para cezası uygulandı.

Cadde ortasında drift yapan sürücüye büyük şok

'15-20 BİN TL HASARIMIZ VAR'

Minibüsün sahibi Mustafa Pektemur (67) kaza sırasında evde olduğunu anlatarak, "Sesi duyup balkona çıktım, bir araba dönüyor. Döndü, döndü, 'şimdi gider' dedim, gitmedi. 'Şunun tavanına bir şey atayım' diye düşündüm sonra içeri girdim. Koridora kadar gelince 'tak' diye bir ses duydum. Çıktım baktım ki bizim arabaya vurmuş. Sonra hemen polis geldi, ceza yazdılar. Ehliyeti yokmuş zaten, arabayı parka çektiler. Sonra alkol muayenesine götürdüler. Bizim 15-20 bin TL hasarımız var. Çocuğun babası yaptıracak" diye konuştu.

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