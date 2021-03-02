Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK / DHA
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Cadde ortasında dehşet: 3 ölü
SİİRT’te Kurtalan Caddesi’nde dün öğle saatlerinde bir araya gelen İdris Yıldız ile kuzen oldukları öğrenilen Ömer Zeybekoğlu (23), Sabahattin Zeybekoğlu (37) ve Mustafa Zeybekoğlu (19) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, üzerindeki tabancayla Ömer, Sabahattin ve Mustafa Zeybekoğlu’na kurşun yağdırdı. Kuzenler hayatlarını kaybederken, İdris Yıldız gözaltına alındı.
Caddede büyük panik yaşanırken, yakındaki polis ekibi olaya müdahale ederek İdris Yıldız’ı yere yatırıp etkisiz hale getirdi.