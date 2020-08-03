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Zafer KUMRU/ERZURUM - DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Cadde ortasında annesini döven gence dayak attılar!

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Cadde ortasında annesini döven gence dayak attılar!
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Erzurum'da cadde ortasında annesini tekmeleyen genç, olayı gören 2 kişi tarafından dövüldü. Bipolar bozukluk olduğu öğrenilen genç, olaya müdahale eden polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, hastaneye götürüldü.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde yaşandı.

Adı açıklanmayan genç, kaldırımda birlikte yürüdüğü annesine, saldırdı. Yere düşen annesine tekmeler atan gence, yoldan geçen 2 kişi müdahale etti. İkili, annesini döven genci, tekme tokat dövdü.

Cadde ortasında annesini döven gence dayak attılar

Anne ise, yerden kalkıp, uzak bir noktaya gitti. Olayı gören 2 sivil polis, duruma müdahale etti. Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı. Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı. Polisler de gence kelepçe taktı.

Cadde ortasında annesini döven gence dayak attılar

Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gelirken, genç kaldırıma oturup ağlamaya başladı. Ellerindeki yaralar kanayan anne ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi. Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.

Cadde ortasında annesini döven gence dayak attılar

Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

 

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