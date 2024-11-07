×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cadde ortasında akılalmaz kavga: Telefondaki konuşmayı üzerine aldı, defalarca bıçaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Kavga#Eskişehir#Bıçaklama
Cadde ortasında akılalmaz kavga: Telefondaki konuşmayı üzerine aldı, defalarca bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 11:02

Eskişehir'de yanlış anlaşılma yüzünden tartıştığı şahıs tarafından cadde ortasında defalarca bıçaklanan genç ağır yaralandı. Vatandaşların seyirci kaldığı o korku dolu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saat 18.50 sularında Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre; Adalar Bulvarı'ndan geçen 06 DZR 227 plakalı motosikletin sürücüsü B.K.'nin (22), yaya haldeki A.Ş.'nin (41) telefondaki küfürlü konuşmasını üzerine aldı. Yanlış anlaşılma sebebiyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.Ş., motosikletten inen B.K.'ye bıçakla saldırdı.

Cadde ortasında akılalmaz kavga: Telefondaki konuşmayı üzerine aldı, defalarca bıçaklandı

ÖZÜR DİLEMESİNİ UMURSAMADI, GENCİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Bıçaklı A.Ş., ona küfür etmediğini söyleyerek B.K.'nin kendisinden özür dilemesini istedi. Özür dileyip kaçmaya çalışan B.K.'yı, defalarca bıçaklayan A.Ş., koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların seyirci kaldığı olay sonucunda B.K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan o korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Haberin Devamı

Cadde ortasında akılalmaz kavga: Telefondaki konuşmayı üzerine aldı, defalarca bıçaklandı

KAÇAN BIÇAKLI SALDIRGAN SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayati tehlikesi olduğu belirlenen yaralı B.K., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli A.Ş. ise polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Cadde ortasında akılalmaz kavga: Telefondaki konuşmayı üzerine aldı, defalarca bıçaklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Eskişehir#Bıçaklama

BAKMADAN GEÇME!