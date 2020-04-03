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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 10:38,Son Güncelleme:/

Cadde girişinde ateş ölçüm kuyruğu

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Cadde girişinde ateş ölçüm kuyruğu
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AĞRI'da, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nin girişinde polis tarafından ateş ölçümü yapıldı. Tek sıra bekleyen vatandaşlar, ateş ölçümünün ardından caddeye alındı. Bu sırada bazı vatandaşların, polisin uyarısına rağmen sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararların uygulanmasında aksaklık yaşanmaması için Emniyet Müdürlüğü sıkı çalışma yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Polis, sağlık görevlileri eşliğinde ateşlerini ölçtükleri vatandaşların caddeye girişlerine izin veriyor. Bankaların önünde de bariyer kuran ekipler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile sık sık anons yaparak, vatandaşlardan sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

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