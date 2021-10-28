'Çad’a her türlü desteğe hazırız'

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İki lider başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ise özetle şunları söyledi: “Çad’a geçiş döneminde her türlü desteği vermeye hazırız. Geçen sene ticaret hacmimiz belirlediğimiz hedefi aşarak 112 milyon dolara ulaşmıştır.Yeni hedefimiz hacmi 200 milyon dolar seviyesine, ikinci etapta 500 milyon dolar seviyesine ulaştırmaktır.

FETÖ’ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değil. FETÖ iltisaklı okulların 2017’de Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesine müteşekkiriz. Terör örgütleriyle mücadele eden Çad’la askeri, savunma, güvenlik alanlarında da işbirliğimizi geliştirmeye hazırız.”