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Cabi baba! Oğlu ve eşini bıçaklayarak öldürdü

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#Adana#Cinayet#Polis
Cabi baba Oğlu ve eşini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 11:44

Adana’da Cem Suna (47), sabaha karşı evde çıkan tartışmada eşi Deniz (43) ve oğlu Alperen Suna’yı (16), bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de yaralanan Suna, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. 10 katlı bir apartmanın 9’uncu katında Cem Suna ile eşi Deniz ve oğlu Alperen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cem Suna, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve oğlunu bıçakladı. Suna, ardından da bıçakla kendine zarar verdi. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis, 3 kişilik aileyi yerde kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibi, Deniz Suna ile oğlunun öldüğünü belirledi.

Yaralı Cem Suna hastaneye kaldırılırken, eşi ve oğlunun cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Cabi baba Oğlu ve eşini bıçaklayarak öldürdü

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#Adana#Cinayet#Polis

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