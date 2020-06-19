Cabarete nerede? Cabarete'nin konumuyla ilgili bilgiler

Cabarete, Dominik Cumhuriyeti'nin Puerto Plata eyaletinde, turizm ve plajları ile dikkat çeken bir kasaba. Puerto Plata havaalanına yaklaşık 18 kilometre mesafede, Camino Cinco'da yer almaktadır. Cabarete, 1835 yılında Zephaniah Kingsley tarafından kuruldu.

Dominik Cumhuriyeti Tarihi

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.

Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.