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"Çabaların sonucunu yılbaşında göreceğiz"

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hasankeyf-Gercüş Tüneli#BATMAN
Çabaların sonucunu yılbaşında göreceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza kayıplarını telafinin ötesinde çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Batman Hasankeyf-Gercüş Tüneli açılış törenine Beştepe’den video konferansla bağlandı. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“Ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Ülkemizi ve bölgemizi varlık içinde yokluğa mahkûm etmek için uğraşanların derdi ne sizsiniz, ne evlatlarımızın geleceğidir. Onlar kirli hesapların peşindedir. Biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz. Türkiye’nin asırlık kayıplarını ve eksiklerini 20 yılda ikmal ederken aslında çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. Bu sevinç, özgüven ve azimle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz.

Çabaların sonucunu yılbaşında göreceğiz


Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı. Bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık. Küresel ekonomilerin dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahi kaos endişesi içindeyken biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz.

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CUMHURİYET’İN 100. YILINDA

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza kayıplarını telafi etmenin ötesinde çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümüne ulaştığımızda geriye doğru bakıp nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz.” 

Çabaların sonucunu yılbaşında göreceğiz


910 MİLYONLUK YATIRIM

Erdoğan “Halen inşaatı süren yolların bitmesiyle Batman’ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacaktır. Proje 910 milyon liralık yatırım tutarıyla hayata geçirildi. Tüm ilçeleriyle Batman’ı ülkemizin önde gelen ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz” dedi.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hasankeyf-Gercüş Tüneli#BATMAN

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