Çaba Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Çabanın Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında çaba kelimesinin eş anlamlı karşılığı olarak ‘gayret’ değerlendirilmektedir. Okunuşu ve yazılışı farklı olan bu iki kelime aynı şekilde anlam üzerinden ifade edilmektedir.

Çabanın Eş Anlamlısı

Çaba kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘gayret’ sözcüğünü değişik şekillerde kullanabilirsiniz. Amaca uygun olarak tek başına ya da cümle içerisinde kullanmanız mümkün. Ancak gündelik yaşamda çaba sözcüğü daha fazla değerlendirilir. Tabi duruma göre gayret kelimesi de aynı şekilde çaba sözcüğünün anlam açısından yerini eksiksiz biçimde alır.

Peki, çaba kelimesinin anlamı nedir? Çaba ‘Bir işi yapmak adına sürekli olarak harcanan güç ya da enerji’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı üzerinde hem çaba sözcüğünü hem de gayret kelimesini ortak biçimde kullanmanız mümkün. Her ikisi de içerdiği anlam açısından ortak şekilde farklı zamanlarda ve yerlerde değerlendirilebilir.