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'C31K' üyelerine operasyon: 5 kişi tutuklandı

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#İçişleri Bakanlığı#Sosyal Medya#Hayvan
C31K üyelerine operasyon: 5 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 20:03

İçişleri Bakanlığı kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen “C31K” isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik yapılan operasyon yapıldığını ve 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen “C31K“ isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük’te yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan şahıslar; Çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçlu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.

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#İçişleri Bakanlığı#Sosyal Medya#Hayvan

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