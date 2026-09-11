'C31K' isimli suç örgütüne yönelik soruşturma! 22 ilde eş zamanlı operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, sanal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunan C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19’u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı.

C31K GRUBU NEDİR VE AÇILIMI NE?

C31K, son dönemde sosyal medya ve dijital platformlarda adından sıkça söz ettiren bir siber suç ağı olarak tanımlanıyor. Grubun açılımı "Cehennemin 31. Katı" olarak biliniyor ve bu isim, üyelerinin yaydığı karanlık ve yıkıcı içerikleri simgeliyor. Telegram ve Discord gibi şifreli iletişim araçlarını kullanarak örgütlenen bu grup, başta cinsel istismar olmak üzere şantaj, taciz ve nefret söylemi gibi suçlarla ilişkilendiriliyor.

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'DİJİTAL CEHENNEM'

Özellikle genç kullanıcıları hedef alan faaliyetleri nedeniyle, emniyet yetkilileri tarafından "dijital cehennem" olarak nitelendirilen C31K, gizli kanallar üzerinden üye topluyor ve içeriklerini yayarak toplumda ciddi tehditler oluşturuyor.