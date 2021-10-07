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ByLock’un sahibi hâkim karşısında

#FETÖ#Bylock#David Keynes
ByLock’un sahibi hâkim karşısında

FETÖ/PYD’nin gizli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in (Alpaslan Demir) yargılanmasına başlandı.

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İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Keynes, Alpaslan Demir adını kullandı. Keynes, ByLock’la ilgili şu bilgileri verdi:

ÖNCE MAHREM İMAMLAR KULLANDI

“Haberleşme amacıyla kullanılıyordu. Önce hakimler, savcılar ve mahrem imamlar kullanıyordu. MİT’in programı çözdüğünü görünce bütün örgüt üyelerine yaydılar ancak üst düzey olanları programdan çektiler. Atalay Candelen kimlik bilgilerimi kullanarak ByLock’u kurmuş. Lisans sahibi görünüyorum ama hiç haberim yok. Yaygın şekilde ByLock kullanmaya 7 Ağustos 2016’da başladılar. Ben Türkiye’deyken yapamazlardı çünkü savcılığa ifade verirdim.”

AMERİKA’DA KONUŞULUYORDU

Keynes, 15 Temmuz’dan 2 ay önce ABD’de ‘darbe yapacaklar’ diye konuşulduğunu kaydetti. Avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise sanığın korunmasını talep ederek, “Gizlilik kararı verilirse bir şeyler daha anlatabilir” dedi. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NASIL DAVİD KEYNES OLDUM

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“ABD’de 2 defa bombacı diye FBI tarafından gözaltına alındım. Giriş çıkışlarda hep aranıyordum isim benzerliğinden. Keynes meşhur bir iktisatçı. Önce David Ricardo ismini seçtim. Sonra David Ricardo’nun (ekonomist) David’ini, John Maynard Keynes’in (iktisatçı) Keynes’ini seçtim. David Keynes ismini aldım.”

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#FETÖ#Bylock#David Keynes