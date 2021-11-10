ByLock’un sahibi David Keynes tahliye oldu

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İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Demir’in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu, müvekkilinin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, “Türkiye’ye gelip örgüt hakkında bilgi vermek için her türlü çabayı gösterdi. Tanık Koruma Yasası’ndan yararlanarak korunmasını istiyoruz” demişti. Mahkeme de Alpaslan Demir’in yeniden ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı göndermişti.

NEDEN DAVID OLDU?

Demir, ismini değiştirme nedenini “Amerika’da 2 defa bombacı diye FBI tarafından gözaltına alındım. Giriş çıkışlarda hep aranıyordum Türk ismimin benzerliğinden. O yüzden isim değişikliği yaptım” diye açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, 3 Kasım’da yaptığı tutukluluk incelemesinde Demir’in yurtdışına çıkış yasağı konularak Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmesine karar verdi. Alpaslan Demir aynı gün cezaevinden çıktı.