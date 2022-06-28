ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında mütalaa açıklandı: 15 yıla kadar hapis istendi

Haberin Devamı

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü celseye, tutuksuz sanık David Keynes (Alpaslan Demir) katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, David Keynes'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep ederken etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanmasını talep etti.

"PİŞMANLIĞIMI TÜRKİYE'YE GELİP TESLİM OLARAK GÖSTERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Savcının mütalaasına karşı savunması sorulan sanık David Keynes, "Hasbelkader 40 yıldır Türkiye'yi mahveden FETÖ'ye üyeydim. Bundan pişmanım. Bu pişmanlığı da Türkiye'ye gelip teslim olarak gösterdiğimi düşünüyorum. Şartlar oluştuğu vakit hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum" dedi.

AVUKATI CEZASIZLIK UYGULANMASINI İSTEDİ

Keynes'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise "2016 yılından beri müvekkilim devlete yardım etmeye çalışıyor. Örgütle ilgili bildiklerini paylaşmıştır. Kanunda etkin pişmanlık örgütün çökertilmesi amacıyla uygulamaya konulmuştur. Hakkında herhangi bir soruşturma bulunmayan ve örgüt hakkında bilgi veren örgüt üyeleri hakkında indirim yapılacağı belirtilir. Müvekkilim hakkında indirim değil, doğrudan doğruya cezasızlık uygulanmalıdır. İlk günden itibaren devlete ulaşmaya çalışmıştır ve 8 bin kilometrelik yoldan Amerika'dan, vatandaşı olduğu halde ve sıkıntısı olmadan yaşadığı halde hakkında soruşturma olmadan ve kendi gelerek teslim olup bilgi vermiştir. 2021'de Türkiye'ye gelen müvekkilim için hakkında herhangi bir soruşturma olmadan verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlıktan faydalandırılarak ceza verilmemesini talep ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

SON SÖZÜ SORULDU

Son sözü sorulan David Keynes, "Beraatimi veya en düşük şekilde ceza verilmesini talep ediyorum" dedi.

ÜYE HAKİMİN TAYİNİ DOLASIYLA DOSYA İNCELEMEYE ALINDI

Daha sonra mahkeme heyeti müzakere için ara verdi. Kısa bir aranın ardından tekrar toplanan mahkeme heyeti başkanı, üye hakimlerinden Barış Öztürk'ün tayini çıkması sebebiyle heyet değişikliğini dikkate alarak dosyayı incelemeye almaya karar verdiklerini açıkladı. Heyet, sanık David Keynes hakkındaki yurt dışı yasağının devamına karar verdi. Duruşma adli tatil sonrası olan 7 Eylül tarihine ertelendi.

Haberin Devamı

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarılan David Keynes, itirafçı olmak için avukatı aracılığıyla başvuruda bulunmuştu. 9 Haziran 2021 İstanbul'a gelen Keynes, gözaltına alınarak, 14 Haziran 2021'de tutuklandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi. David Keynes hakkındaki ilk duruşma, 6 Ekim 2021'de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmasını yapan Keynes'in, tutukluluk incelemesi ise 3 Kasım 2021'de yapıldı. Mahkeme, sanık Keynes'in tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.