‘ByLock’çular 1 dolardan vazgeçmemiş

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İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 13 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi adreslerinde bulunamadı. Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen bazı şüphelilerin evlerinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği öne sürülen F serisi 1 dolarlar bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalanan çok sayıda örgüt üyesinden de F ve farklı serilerde 1 dolarlar çıkmıştı. O dönem yapılan çalışmalarda, ‘F’ serisinin birinci derecedeki örgüt üyelerine dağıtıldığına yönelik bilgilere ulaşılmıştı.