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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 03.04.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

ByLock kullanıcısı öğretmen Adana’da yakalandı

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Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan öğretmen S.E.Y., polis ekiplerince yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün eğitim yapılanması içerisinde olduğu belirlenen S.E.Y., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan S.E.Y.’nin, kentte olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, adresini belirledikleri S.E.Y.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı

Emniyete götürülen S.E.Y.’nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu, Kayseri’de öğretmenlik yaptığı dönemde KHK ile ihraç edildiği öğrenildi. S.E.Y.’nin, Malatya’da özel bir eğitim kurumunda çalıştığı sırada örgütün öğrenci yapılanmasında olduğu, hakkında doktor ve öğretmen konumundaki kişilerin ifade verdiği ve adli mercilerce tutuklanıp, daha sonra da tahliye edildiği saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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