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Buzzfest zamanı

Güncelleme Tarihi:

#Buzzfest#Kadıköy#Kalamış Atatürk Parkı
Buzzfest zamanı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 07:00

Kadıköy Belediyesi tarafından ilki 2020 yılında gerçekleştirilen kış festivali Buzzfest, Kadıköy Belediyesi Kalamış Gençlik ve Spor Merkezi’nde İstanbulluların yoğun ilgisiyle tekrar başladı.

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Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’nda yer alan Kadıköy Belediyesi Kalamış Gençlik ve Spor Merkezi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen kış festivali Buzzfest, İstanbulluların yoğun ilgisiyle tekrar başladı. Geçen yıl 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan festival için güzel havayı da fırsat bilen aileler festivalde doyasıya eğlendi. Çocuklara ve yetişkinlere kış sporlarını sevdirmeyi amaçlayan etkinlik 5 Mart’a kadar devam edecek.

Buzzfest zamanı

MUTLAKA DENEYİMLESİNLER

6 yaşındaki ikizleriyle birlikte etkinliğe geldiklerini ve çok mutlu olduklarını belirten Emrah Basalak, “Çocuklarla birlikte buz pistini deneyimlemek çok keyifliydi. Ailece hoş vakit geçirmek isteyenler için çok güzel bir etkinlik mutlaka gelip deneyimlesinler’’ dedi.

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Buzzfest zamanı

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#Buzzfest#Kadıköy#Kalamış Atatürk Parkı

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