Buzu sal yapıp Çoruh’ta gezintiye çıktılar! Bu kez polis yakaladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
15-20 santim kar kalınlığı olacak Ve saat belli oldu15-20 santim kar kalınlığı olacak! Ve saat belli oldu#Meteoroloji
Kripto paralar yangın yerine döndü İşte dev kayıpların nedeniKripto paralar yangın yerine döndü! İşte dev kayıpların nedeni#Bitcoin
Kasımpaşa sonrası biletini kesti Ancak U19da oynar...Kasımpaşa sonrası biletini kesti! "Ancak U19'da oynar..."#Galatasaray
Sömestir tatili uzatılacak mı Bakan Özer yanıtladıSömestir tatili uzatılacak mı? Bakan Özer yanıtladı#Milli Eğitim Bakanı
Galatasarayın eski başkanı hayatını kaybettiGalatasaray'ın eski başkanı hayatını kaybetti#Selahattin Beyazıt
KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir İşte yanıtıKDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak? Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir? İşte yanıtı#KDV Oranları
Türkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldıTürkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldı!#Ermenistan
Yemişim Swap’ınıYemişim Swap’ını#Edi Rama
Salgında umutlandıran sözler: Şubat sonundan itibaren rahatlama başlayacakSalgında umutlandıran sözler: Şubat sonundan itibaren rahatlama başlayacak#Koronavirüs
Dünya diken üstünde, böyle geldiler Birliklere duyuru: Savaş 9 ay sürebilirDünya diken üstünde, böyle geldiler! Birliklere duyuru: Savaş 9 ay sürebilir#RUSYA
Canlı yayında muhabire araç çarptıCanlı yayında muhabire araç çarptı#ABD
Elon Muskın hayali gerçek oluyor... İnsan beynine çip takacakElon Musk'ın hayali gerçek oluyor... İnsan beynine çip takacak!#Elon Musk
Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyorPandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor#Pamela Anderson
Bir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampındaBir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampında#PKK
Aşk doludizgin... Şu anda evlilik düşünmüyoruzAşk doludizgin... 'Şu anda evlilik düşünmüyoruz'#Gülşah Saraçoğlu
HABERLERGündem Haberleri

Buzu sal yapıp Çoruh’ta gezintiye çıktılar! Bu kez polis yakaladı

#Çoruh Nehri#Bayburt#Buz

Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh nehrinde, buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen gençler görenleri şaşırttı. Gençlerin gezintisi bu kez polis tarafından sonlandırıldı.

Haberin Devamı

Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh nehrinde buzu sal gibi kullanan 3 genç görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırış etmeden nehirde buz kütlesi üzerinde gezinti yapan gençler, güzel ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

Geçmiş yıllarda babaları ve dedelerinin de bu şekilde buz üzerinde nehirde gezinti yaparak karşıdan karşıya geçtiklerini belirten maceraperest gençler, yörede 'buz binmek' olarak bilinen bu yolculuğu çocukluklarından itibaren zaman zaman yaptıklarını belirttiler.

Buzu sal yapıp Çoruh’ta gezintiye çıktılar Bu kez polis yakaladı

Bir süre buzdan sal üzerinde Çoruh nehrinde ilerleyen gençleri bu kez ekip otosuyla yoldan geçen polisler fark etti. Polisin ikazı üzerine gençlerin sal gezisi son buldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çoruh Nehri#Bayburt#Buz

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele