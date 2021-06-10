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Gündem
Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)- 
Haber Giriş: 10.06.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Buzluğa gizlenen uyuşturucularla yakalanan kadına gözaltı

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Buzluğa gizlenen uyuşturucularla yakalanan kadına gözaltı

Samsun'da evinin buzluğuna gizlenen çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ile yakalanan Meryem U., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle’de uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Meryem U.’yu takibe aldı.

Polis, şüpheli hareketleri bulunan Meryem U.’nun adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada; evin buzluğuna gizlenen 90 gram metamfetamin, ️50 ecstasy hap, ️0,38 gram esrar, 4,73 gram kenevir tohumu, ️uyuşturucu içmek için kullanılan 3 aparat ve hassas terazi ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Meryem U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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