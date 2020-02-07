MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBuzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı
GeriGündem Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Şahap Gürler/ERZURUM (İHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 11:09,Son Güncelleme:/

Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Buzlu zeminde kayan otomobil refüje çıktı

Erzurum’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte bir otomobil buzlanan zeminde kayarak refüje çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte kar yağışı ile birlikte trafik kazaları da meydana geliyor.
Edinilen bilgilere göre sabah saat 9.00 sıralarında Paşalar caddesinde sürücü Köksal Çalık’ın buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç orta refüje çıktı.
Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle