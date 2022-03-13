Buzlanma kazası! Araçların altında kalmaktan son anda kurtuldular

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Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Etkili kar yağışı ve buzlanma ile birlikte sokakta çıkamayan hafif ticari araç, geriye doğru kayarak ilerlemeye başladı. Kaldırıma çarptıktan sonra duran araçtan inen yolcular, yoldan geçen diğer araçları yavaşlatarak sokaktan kurtulmayı denedi.

Bu sırada süratle gelen bir otomobil, duramayarak hafif ticari araca ve yavaşlayan otomobillere çarptı. Bu sırada yerde olan yolcular ise araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza, çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.