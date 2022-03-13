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Buzlanma kazası! Araçların altında kalmaktan son anda kurtuldular

#İstanbul#Kağıthane#Kaza
Buzlanma kazası Araçların altında kalmaktan son anda kurtuldular

İstanbul Kağıthane'de buzlanan sokakta çıkamayan hafif ticari araca, o anda süratle gelen bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, büyük bir faciadan dönüldü.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Etkili kar yağışı ve buzlanma ile birlikte sokakta çıkamayan hafif ticari araç, geriye doğru kayarak ilerlemeye başladı. Kaldırıma çarptıktan sonra duran araçtan inen yolcular, yoldan geçen diğer araçları yavaşlatarak sokaktan kurtulmayı denedi.

Buzlanma kazası Araçların altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bu sırada süratle gelen bir otomobil, duramayarak hafif ticari araca ve yavaşlayan otomobillere çarptı. Bu sırada yerde olan yolcular ise araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza, çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Buzlanma kazası Araçların altında kalmaktan son anda kurtuldular

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#İstanbul#Kağıthane#Kaza

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