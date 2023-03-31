Buzlanma 3 kentte can aldı: 4 ölü 64 yaralı

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Sivas’tan Ankara’ya giden Ş.Y. yönetimindeki yolcu otobüsü, dün 03.30 sıralarında, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otobüs devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şanlıurfa’dan Trabzon’a giden Turay Turizm’e ait Fatih Özkan (38) yönetimindeki yolcu otobüsü, dün 04.00 sıralarında Erzincan’da, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada yolculardan Nazlı Ekinci (51) ve Yüksel Zorlu (50) yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Sivas’ın Zara ilçesi yakınlarında ise dün saat 00.30 sıralarında, Özbekistan uyruklu kişileri taşıyan F.A. (44) yönetimindeki minibüs, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüsteki yolculardan Cemile İslam (37) hayatını kaybetti. Sürücü ile Özbekistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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BOLU’DA ZİNCİRLEME KAZA

BOLU’da da TEM yolunun Bolu Batı ile Doğu Gişeleri arasındaki güzergahta saat 17.00 sıralarında aralarında yolcu otobüsü, TIR, kamyon, minibüs ve otomobillerin bulunduğu 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada 2’si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.