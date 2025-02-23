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Buzlanan yolda korku dolu anlar! Otomobil önce taksiye sonra iki evin duvarına çarptı

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#İstanbul#Kaza#Beykoz
Buzlanan yolda korku dolu anlar Otomobil önce taksiye sonra iki evin duvarına çarptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 09:18

İstanbul Beykoz'da buzlanma nedeniyle kayan otomobilin bir taksi ile iki evin duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen 34 KMS 449 plakalı otomobil, buzlu yolda kontrolden çıktı.

Yaklaşık 300 metre kayan otomobil, önce sokak üzerindeki taksiye ardından iki evin duvarına çarparak durabildi.

Buzlanan yolda korku dolu anlar Otomobil önce taksiye sonra iki evin duvarına çarptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, çarptığı bir evin yatak odasının duvarını yıkan daha sonra başka bir eve de çarpan otomobilin sürücüsü ile taksi şoförü hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay anı bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Buzlanan yolda korku dolu anlar Otomobil önce taksiye sonra iki evin duvarına çarptı

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Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, gazetecilere, şans eseri evde yaşayanlara bir şey olmadığını söyledi.

Olay anında uyuduğunu anlatan Hancıoğlu, "Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odası. Annem normalde bu saatte odasında uyuyor oluyordu. Kendisi 'bugün biraz daha oturayım' dedi ve odasına geçmedi. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkardı." dedi.

Öte yandan, sokağı şerit çekerek trafiğe kapatan Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.

Buzlanan yolda korku dolu anlar Otomobil önce taksiye sonra iki evin duvarına çarptı

Buzlanan yolda korku dolu anlar Otomobil önce taksiye sonra iki evin duvarına çarptı

 

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#İstanbul#Kaza#Beykoz

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