Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
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Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, kayısı ağacına çarparak durabildi.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Necati Y. (63), yönetimindeki 55 KH 371 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkıp kayısı bahçesine girdi. Kayısı ağacına çarparak durabilen kamyonette yaralanan olmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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