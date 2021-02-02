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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu

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Buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, ağaca çarparak durdu
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MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet, kayısı ağacına çarparak durabildi.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aydınlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Necati Y. (63), yönetimindeki 55 KH 371 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışı sonrası buzlanan yolda kontrolden çıkıp kayısı bahçesine girdi. Kayısı ağacına çarparak durabilen kamyonette yaralanan olmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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