MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBuzlanan yolda devrilen bisikletin sürücüsü, yaralandı
GeriGündem Buzlanan yolda devrilen bisikletin sürücüsü, yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Buzlanan yolda devrilen bisikletin sürücüsü, yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Buzlanan yolda devrilen bisikletin sürücüsü, yaralandı
Abone Olgoogle-news

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yılmaz Oğurlu (18) adlı genç buzlanan yolda devrilen bisikletinden düşerek, yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Yılmaz Oğurlu'nun kullandığı bisiklet, buzlu yolda devrildi. Bisikletten düşen Oğurlu, yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği saptanan genç, yoğun bakıma alındı. Yılmaz Oğurlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle