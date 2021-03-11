MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBuzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı
GeriGündem Buzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

Buzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Buzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, buzdolabı içine saklanmış 11 bin 996 sarma sigara ile 198 paket sigara kağıdı ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Lapseki'deki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, buzdolabı içinde satışa hazır vaziyette paketlenmiş 11 bin 996 sarma sigara, 198 paket sigara kağıdı ile sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi K.D. hakkında idari işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi