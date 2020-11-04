Buzdolabı süsüyle 91 saat

Rızabey Apartmanı’nın enkazında çalışan arama kurtarma ekipleri, 91 saat sonra bir mucizeyi gerçekleştirdi. Daha önce defalarca dinleme yapılan ve ses alınamayan enkazın birinci katından dün sabah çığlık sesi yükseldi. İş makineleri, jeneratörler kapatıldı. Herkesten sessiz olması istendi. Ekipler enkazda açılan delikten “Kimse var mı” diye seslendi. O anda enkazın başında bulunan arama-kurtarma ekibini, ardından da tüm Türkiye’yi sevince boğan o ses geldi “Ben Ayda, iyiyim.” Annesi Fidan Gezgin ile enkazda kalan Ayda’ya ulaşılmıştı, çalışmalara hız verildi.

KÖFTE-AYRAN İSTEDİ

Arama-kurtarma ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından 3 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşıldı. Bulaşık makinesi ile buzdolabının bulunduğu yaşam üçgeninde bulunan Ayda, elinde buzdolabı süsü ile oynuyordu. AFAD arama-kurtarma ekibinde yer alan Cem Erdoğan, eğilip Ayda’yı öptü, ardından elinden tuttu. Enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı. Ayda, kendisine ilk ulaşan ekipten su istedi. Ambulansa taşınan Ayda, alkışlar ve sevinç gözyaşları arasında hastaneye götürüldü. O sırada Ayda’ya müdahale yapmak için hazırlık yapılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde Ayda yine alkışlarla karşılanırken ne istediğini soranlara ‘su, ayran ve köfte’ dedi. Sağlık durumu iyi olan Ayda, yoğun bakım ünitesine yatırılarak takibe alındı.

ÇIĞLIĞINI DUYDUM

Çalışmalara katılan Kadıköy Belediyesi arama-kurtarma ekibinden Nusret Aksoy o anları “Önce çığlık sesi duyduk. Arkadaşlara ‘Durun’ dedim. Jeneratörleri, çalışan makineleri durdurdular. Büyük bir sessizlik oldu. ‘İsmin ne senin?’ dedi arkadaş, ‘Ayda ben’ dedi. ‘İyi misin?’ diye soruldu, ‘İyiyim’ dedi. Elini gördüm, ‘İyiysen elini salla’ dedi arkadaş. Elini salladı. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı” diye anlattı.

15 DAKİKA ÖNCE BABASI SORDU





Deprem sırasında dışarıda olan baba Uğur Gezgin 4 gündür enkazın başından hiç ayrılmadı. Ayda’nın kurtarılmasından 15 dakika önce, kızının yaşadığını hissetmiş gibi kurtarma ekiplerinin yanına gitti. “4 gün oldu. Eşim ve kızıma ulaşılamadı? Ne zaman ulaşılacak” diye sordu. Arama kurtarma ekiplerinin cevabı “Bugün inşallah” oldu. 15 dakika sonra Ayda’nın sesi enkaz altından duyuldu.

EVLADIM GİBİ

Ayda’ya ilk ulaşan arama kurtarma ekipleri, Hürriyet’e o anları anlattılar. Tunceli’den İzmir’e gelen AFAD ekibinden Cem Erdoğan, Ayda’yı enkazda bulduğunda kocaman bir öpücük kondurdu.

Erdoğan o anları şöyle anlattı:

“Şu an bana dünyayı verseler bu duyguyu yaşayamam. İnsan evladını kaybettim dediğinde, umutsuzluğa kapıldığında evladını bulur ya, işte tam o duyguyu yaşadım. Enkazın altında buzdolabı ve bulaşık makinesinin ordaydı. (Öptünüz, elini tuttunuz, aranızda geçen diyalog neydi?) O, Ayda ile aramızda kalsın, ikimizin yaşadığı özel bir andı. Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Ben de öyle öptüm. ”

MAGNETLE OYNUYORDU

AFAD ekibinden Atıl Hepçorman ise “İlk diyaloğumuz bizi görünce, Ayda’nın ‘Ben burdayım’ demesiydi. Elinde de magnet (buzdolabı süsü) vardı, onunla oynuyordu. Gözyaşı döktük, sevinç gözyaşları” dedi.

GAYET İYİYDİ, MUTLUYDU

İlk müdahaleyi yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nden (UMKE) Semih Tufan ise “İlk istediği ayran ve suydu. Bunu 2-3 kez tekrarladı. Gayet iyiydi, mutluydu. Hiç ağlamadı” diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanından İzmir’e yardım için koşan arama kurtarma ekipleri canlarını ortaya koyup saatlerce enkaz altında çalıştı. Ayda’nın 91 saat sonra o mucize gülümsemesiyle enkazdan sağlıklı çıkması tüm yorgunlukları unutturdu. Ekipler o anları birbirlerine sarılarak kutladı.

TAŞINMAK İÇİN EV ARIYORLARDI

Ayda’nın annesi Fidan Keskin Gezgin (38) ve babası Uğur Keskin’in, çöken apartmanı güvensiz buldukları ve 2 haftadır taşınmak için ev aradıkları ortaya çıktı. Fidan Keskin Gezgin mağaza müdürüydü. Pandemi nedeniyle evden çalışıyordu. Depremin olduğu gün eşini işe uğurlamış, Ayda ile birlikte evde kalmıştı. Ailecek en büyük zevkleri, gönül verdikleri Beşiktaş’ın maçlarını izlemekti. Deprem Fidan Keskin Gezgin’i eşinden ve canından çok sevdiği yavrusundan koparttı. Ailenin yakınları, “Fidan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu ve işinde çok başarılı, enerji dolu bir anneydi” dedi. (Gizem KARAKIŞ / ANKARA)

ANNE ÖLDÜ

İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Türkiye’yi sevindirdi ancak annesinden acı haber geldi. Anne Fidan Gezgin’in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

