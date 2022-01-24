Buzda oyun oynayan çocuklar suya düştü

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Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesi’ndeki Göksu Çayı’nın buz tutmasıyla çayın üzerinde dans ederek oynayan çocukların görüntüsü dikkat çekti.

4 çocuk buz tutan su birikintinin üstünde kaymaya başladı. Buz üzerinde oynayan çocuklar buzun kırılması ile bir anda kendilerini suyun içinde buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde çocukların buz üzerinde oynaması ve buzun kırılıp çocukların suyun içine düştüğü görülüyor. Soğuk suda sırılsıklam olan çocuklar, daha sonra düştükleri yerden çıkmayı başardı.