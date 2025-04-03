Buzda kano keyfi

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Havanın ısınmasıyla yüzeyindeki buz tabakası çözülmeye başlayan baraj gölü, sporseverleri ağırladı. Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi sporcular, buz kütleleri arasında kano sürerek sıradışı deneyim yaşadı. Kulüp üyesi Mesut Gül kanoyla yaşadıkları deneyimi anlatırken “İlk kez buz kütlelerinin arasında kano sürdük. Buzlar sürekli hareket ediyordu ve bazen kürekle kırmamız gerekiyordu. Geçtiğimiz kısım rüzgârın etkisiyle hemen kapanabiliyor ve geçtiğiniz yolu bir daha bulamayabiliyorsunuz” diye konuştu. Ekstrem sporlarıyla uğraşan Muhlis Kaya da havanın ısınmasıyla soluğu baraj gölünde aldıklarını ifade etti.