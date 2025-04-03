×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Buzda kano keyfi

Güncelleme Tarihi:

#Zernek Baraj Gölü#Kano#Van Denizi Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü
Buzda kano keyfi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 07:00

Kışın hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Van Gürpınar’daki Zernek Baraj Gölü’nün tamamı buzla kaplanmıştı.

Haberin Devamı

Havanın ısınmasıyla yüzeyindeki buz tabakası çözülmeye başlayan baraj gölü, sporseverleri ağırladı. Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi sporcular, buz kütleleri arasında kano sürerek sıradışı deneyim yaşadı. Kulüp üyesi Mesut Gül kanoyla yaşadıkları deneyimi anlatırken “İlk kez buz kütlelerinin arasında kano sürdük. Buzlar sürekli hareket ediyordu ve bazen kürekle kırmamız gerekiyordu. Geçtiğimiz kısım rüzgârın etkisiyle hemen kapanabiliyor ve geçtiğiniz yolu bir daha bulamayabiliyorsunuz” diye konuştu. Ekstrem sporlarıyla uğraşan Muhlis Kaya da havanın ısınmasıyla soluğu baraj gölünde aldıklarını ifade etti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zernek Baraj Gölü#Kano#Van Denizi Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü

BAKMADAN GEÇME!