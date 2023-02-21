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Buz tutan gölete düşen depremzede çocuğu polis kurtardı

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#Malatya#Göl#Polis
Buz tutan gölete düşen depremzede çocuğu polis kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 14:57

Malatya'da, oyuncağını almak isterken buz tutan gölete düşen kız çocuğu, bölgede görevli dalgıç polis tarafından kurtarıldı.

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Olay, 2'nci Ordu Kışlası'nın karşısındaki Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. 8 yaşında olduğu öğrenilen ismi bilinmeyen bir kız çocuğu, oyuncağını almak isterken buzla kaplı gölete düştü. Bölgede görevli dalgıç polis, çocuğun suda çırpındığını fark edince gölete girdi. Polis, çocuğu kurtardı. Depremzede olduğu öğrenilen ve oyuncağını kaybeden küçük kıza, yardım kolilerinden çıkan oyuncak ayı hediye edildi. Kurtarılan çocuk, polis memuru tarafından temiz ve kuru kıyafetler giydirildikten sonra sıcak bir alanda ailesine teslim edildi.

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#Malatya#Göl#Polis

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