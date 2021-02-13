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Gündem
Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Buz tutan Çoruh Nehri’nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar

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Buz tutan Çoruh Nehri’nde 'Eskimo' usulü balık avlıyorlar
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BAYBURT’ta vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan Çoruh Nehri’nde Eskimo usulüyle balık avlıyor. Buz kütlesini kazmalarla kıran vatandaşlar, daha sonra elleriyle balık yakalıyor.

Buz tutan Çoruh Nehri’nde Eskimo usulü balık avlıyorlar
Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Çoruh Nehri, yaz- kış balıkçıların umudu oluyor. Bayburt’a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Baksı köyünde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşlar, sabah erken saatlerde dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri’nin kıyısına gidiyor. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlelerini kazmalarla kıran vatandaşlar, daha sonra elleriyle Eskimo usulü balık avlıyor.

Nehirde balık tutan vatanların zorlu mesaisi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

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