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Buz patencisi fenomenden küçük kızlara iğrenç mesajlar! Savcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

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#Ali Efe Güneş#Cinsel İstismar#Mesaj
Buz patencisi fenomenden küçük kızlara iğrenç mesajlar Savcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 13:53

Ali Efe Güneş isimli genç buz patencisinin çocuk yaştaki kullanıcılara gönderdiği cinsel içerikli mesajlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Skandal olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Buz patencisi fenomenden küçük kızlara iğrenç mesajlar Savcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

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İNFİAL YARATAN OLAYA SORUŞTURMA

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Buz patencisi fenomenden küçük kızlara iğrenç mesajlar Savcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

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ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?

Buz Patencisi Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005'te Ankara'da doğup büyüdü. Milli sporcu olan Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışıyor. 2022'de düzenlenen 15'inci Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birinci oldu.

Buz patencisi fenomenden küçük kızlara iğrenç mesajlar Savcılık harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

 

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#Ali Efe Güneş#Cinsel İstismar#Mesaj

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