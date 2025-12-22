Büyülü yolculuk: Turistlik Doğu Ekspresi bugün sefere başlıyor

Haberin Devamı

Seferler 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Tren Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.

Turistik Doğu Ekspresi’nin, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat duruş yapılacak. 1360 kilometrelik güzergâhta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak” dedi. Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren 160 yolcu kapasitesine sahip. Yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor.