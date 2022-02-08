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Büyükuncu’nun millilik lisansı iptal edilecek

#Derya Büyükuncu#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Koronavirüs
Büyükuncu’nun millilik lisansı iptal edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşiyle birlikte, koronavirüse yakalandıklarını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Derya Büyükuncu’nun (45) millilik lisansı iptal edilecek.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu’nca “daimi hak mahrumiyeti” cezası alması kararlaştırılan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun millilik lisansının iptal edilmesi için sürecin başladığını açıkladı. Kasapoğlu, “Federasyon Disiplin Kurulu toplandı ve ceza verildi. Bu ceza üzerine bakanlık olarak yapacağımız bir işlem var. Millilik lisansının iptal olması için süreç başlatıldı. Aktif sporcu değil, 2012’den beri sistemde yok. Bakanlık ile bir ilişkisi yok, olimpiyat başarısı söz konusu değil. Unvanı iptal edilecek. Bu açıklamaları yapan bir şahsın sporcu olması mümkün mü?” dedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkardı. Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, paylaşımları nedeniyle Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır” denildi. (Ayşegül USTA / İSTANBUL)

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#Derya Büyükuncu#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Koronavirüs

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