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Büyükşen çiftini katledenlere ağırlaştırılmış müebbet

#Büyükşen Çifti#Konya#Kiralık Katil
Büyükşen çiftini katledenlere ağırlaştırılmış müebbet

Eski sevgilisinin evine gönderdiği kiralık katilin adresi karıştırmasıyla, komşuları Büyükşen çiftini öldürten Esra Taş ve 2 sanığa ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Konya’nın Karatay ilçesinde 2018 yılında Metin (55) ve eşi Necla ( 54) Büyükşen çifti kar maskeli saldırgan tarafından öldürülmüştü.

Cinayet dosyası 2020’de yeniden açılmış, Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir, Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen’in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgulamada Esra Taş’ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan eski sevgilisi Hüseyin K.’nin ayrılmalarına sebep olarak gördüğü ailesinin evine 2 kiralık katil gönderdiği ancak 2 kişinin adresi karıştırıp Hüseyin K.’nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri ortaya çıkmıştı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede sanıklar Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ve Ertuğrul Çelik hakkında ikişer kez ‘tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen’in de iki kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. Cezaevinde ölen Mustafa Okşen hakkında takipsizlik verildi

 

 

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#Büyükşen Çifti#Konya#Kiralık Katil

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