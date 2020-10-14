Büyükşehir’den yağış mevsimi öncesinde temizlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kış sezonu öncesinde alt yapıda bakım yapıyor. Antalya’da 272 kilometre boru tipi, 112 kilometre menfez olmak üzere toplam 384 kilometre kapalı yağmur suyu drenaj hattı, 126 kilometre açık kanal bulunuyor. Ayrıca 500 adet sondaja ek olarak tüm yağmur suyu altyapısına bağlı 80 bin adet su alma yapısı yağmur suyu tahliyesini sağlamak için aktif olarak hizmet veriyor. ASAT Genel Müdürlüğü, özellikle yağışlı sezon öncesinde söz konusu yağmur suyu drenaj hatlarının ve ızgaraların periyodik bakımları, kontrolleri ve temizliğini titizlikle gerçekleştiriliyor.

ALT YAPI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

ASAT ekipleri tarafından özveri ile sürdürülen bakım çalışmaları kapsamında yağış mevsimi öncesinde kilometrelerce uzunluktaki altyapı ve ızgaralar gözden geçiriliyor. Teknik ekipman ve kombine temizlik araçlarıyla hatların içleri görüntülenerek gerekli temizlik yapılıyor. Ayrıca ızgaralar ve kanallarda doğa ve insan kaynaklı atıklar temizlenip kaldırılarak akışı engelleyebilecek tıkanıklıklar açılıyor. Yapılan bu işlemler taşkın riskini önlemek açısından büyük önem taşıyor. Çalışmalar vatandaşların can ve mal güvenliğinin, çevre ve insan sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.