×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Büyükşehir ilçelerine kaymakam yerine vali atanacağı' iddialarına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#İstanbul#Vali
Büyükşehir ilçelerine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 21:08

İçişleri Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarını yalanladı.

Haberin Devamı

Başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarına yalanlama geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#İstanbul#Vali

BAKMADAN GEÇME!