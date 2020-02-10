Büyükşehir Belediye meclisinde ihale tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat ayı ilk oturumunda gündem dışı söz alan AK Parti Gurup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı gerçekleştirildiğini iddia ederek, "Yapım işlerinde yapılacak ihaleler belirli bir şekilde kanunda belirtilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi ihalelerde kamu ihale kanununu 21-B kullanmıştır. Oda pazarlık usulü ihaledir. Doğal afet, salgın hastalıklar, can veya mal kaybının tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen hallerde ihalenin ivedi olarak yapılması demek oluyor. Ancak Adana Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinde hiç açık ihale yapılmamıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise ihalelere kimsenin katılmadığı belirterek şöyle konuştu:

Tekrardan kamuoyuna bu konuyu açtığın için teşekkürler. İhaleleri hep geçen döneme göre 3te 1 fiyatına mal ettik. Siz onlara bakın. Bütün konular ihaleye açılmıştır. İhaleye eskisi gibi yüksek fiyat verip malı götürmeye alışan insanlar katılmıştır ya da ihaleye kimse girmemiştir. Durumun aciliyetine istinaden bir adım atılması söz konusudur. Bakacağınız şey kamuoyunun ne kadar kazandığıdır. Buradaki her şey doğru düzgün ihale yapılsın diyedir. Siz eğer bir işi 1 yıl sonra 2 yıl sonra 3te 1 fiyatına yapıyorsanız bu taktir alacak bir iştir. Geçmiş dönemler beni ilgilendirmiyor. Beni bu dönem ilgilendiriyor."