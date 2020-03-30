Büyüklerimizi koruma sırası şimdi bizde

Emine Erdoğan, Twitter mesajında özetle şunları kaydetti:

“Hem bizim için canlarını riske atarak ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının yükünü azaltmak, hem de bu salgına karşı en savunmasız grup olarak tanımlanan yaşlıları korumak için şimdi dayanışma vakti. Hayatları boyunca bizi koruyup kollayan, bizim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan büyüklerimizi koruyup kollama sırası şimdi bizde! Bu süreçte alışveriş gibi ihtiyaçları için kapılarını çalabiliriz. Kendilerini yalnız ve tedirgin hissetmemeleri için onları sık sık telefonla arayarak hatırlarını sorabilir, sorunlarını dinleyebilir, morallerini yüksek tutabiliriz. En önemlisi de onların bizim için yük degil, velinimetimiz olduğunu hissettirebilmemiz.”