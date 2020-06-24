Büyüklerimize sarılamama travması

Faruk YILDIRIM soruyor:

Sosyal mesafe sebebiyle dedeme, nineme sarılamıyorum ve bu beni çok mutsuz ediyor. Ona sevgimi yaklaşmadan gösterebilirim ama içimde bir eksiklik yaratıyor. Sosyal mesafeli sevgi nasıl olacak?

PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist):

Koronanın akut dönemi geçince bazı psikiyatrik hastalıkların ve psikolojik destek gerektiren durumların artacağı öngörebiliyordu. Çocukluktan beri gitmeye, görmeye, sarılmaya alıştığınız büyüklerinize mesafeli davranmak zorunda olmak çok üzücü ve yıpratıcı ama geçici. Hiç sarılamamaktansa geçici olarak, önlem alarak sevgiyi yaşayın. Eksiklik hissi çok normal.

SAĞLIK PERSONELİ KORUNMAYA DEVAM ETMELİ

Zeynep KUTLU soruyor:

Hastalığı atlatan sağlık personelinin yeniden hastanede çalışmaya başladığında korunaklı giyinmesi gerekiyor mu?

PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı):

Teorik olarak hastalığı atlatan sağlık personelinde bağışıklık gelişeceğinden, korunaklı giysileri yeniden kullanmasına gerek olmayacağı düşünülebilir. Ancak COVID-19 geçirenlerde oluşan bağışıklığın ne kadar koruyucu olduğu, koruyucu ise bunun ne kadar devam ettiği ile alakalı kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bu nedenle korunaklı giysileri kullanmaya devam etmenizi öneririm.

HENÜZ YAVAŞLAMA AŞAMASINDA DEĞİLİZ

Bülent KARADAĞ soruyor:

Salgının dünya çapındaki seyri nereye gidiyor gibi görünüyor? Bundan sonra nereye gidecek, neler olacak?

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):

Şu anda izliyoruz. Örneğin Rusya gibi bazı ülkelerde henüz hızlanmışken, bazı ülkelerde ise salgının hızı yavaşladı. Hiçbir salgın sürekli aynı hızda ilerlemez. Aşı ve ilaç bulunmasa bile eninde sonunda yavaşlar ve söner. Ancak bu virüs için henüz pandeminin yavaşlama aşamasında değiliz. Ülkeden ülkeye, hatta aynı ülkede şehirden şehire salgının seyri değişik olabilir. Örneğin ülkemizde nisan ayında en yoğun hasta sayısı İstanbul’dayken şimdi diğer şehirlerimizde daha yoğun.

COVID-19 İLAÇLARI SAÇ DÖKEBİLİR

Hayriye OKUR soruyor:

COVID-19 ilacı kullanan kişilerin saçları dökülür mü? Benim saçlarım fazlaca dökülüyor, sebebi ilaç olabilir mi? Geçer mi? Görüşleriniz nedir?

PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı):

Hidroksiklorokine bağlı ilaç yan etkisi olarak saçlarda beyazlama ve dökülme görülebilmektedir. Bu durumun ilacı kesince düzelmesi beklenir. Ülkemizde kullanılan diğer ilaçlardan azitromisine ve favipiravire bağlı saç dökülmesi bildirilmemiştir. Bugünlerde yaşanan mevsimsel geçişe, hormonal veya strese bağlı olarak da geçici saç dökülmelerinin olabileceği unutulmamalıdır. Eğer dökülmeden kasıt alopesi areata (saç kıran) ise bunun dermatolog tarafından değerlendirilmesi gerekir.

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