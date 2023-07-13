Büyükelçilikte İsveçli konuk

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Görüşmede, İsveç’te Kuran’ı Kerim’e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü aktaran Emine Erdoğan, Twitter’dan özetle şu sözleri paylaştı: “Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek kültürel işbirliğinin artırılması yönünde görüş paylaştık. Sayın Ed’e İsveç’te kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa’da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum.”