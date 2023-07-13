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Büyükelçilikte İsveçli konuk

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#Emine Erdoğan#Birgitta Ed#İsveç
Büyükelçilikte İsveçli konuk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un eşi Birgitta Ed ile Türkiye’nin Vilnius Büyükelçiliği’nde bir araya geldi.

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Görüşmede, İsveç’te Kuran’ı Kerim’e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü aktaran Emine Erdoğan, Twitter’dan özetle şu sözleri paylaştı: “Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek kültürel işbirliğinin artırılması yönünde görüş paylaştık. Sayın Ed’e İsveç’te kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa’da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum.”

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#Emine Erdoğan#Birgitta Ed#İsveç

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