Büyükelçilerin ‘Erik Dalı’ daveti

Büyükelçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı haber görüntülerini alıntılayarak paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli bayramımızda Büyükelçi Hendrik Van de Velde'yi, Büyükelçimiz Isabelle Dumont ile karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçi Dumont da paylaşımı Belçika Büyükelçisi Van de Velde’yi etiketleyerek “Sevgili dostum ben hazırım” mesajıyla retweet etti.

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 13 Mayıs'ta düzenlenen "Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği"nde Büyükelçi Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı görüntüler paylaşılmıştı. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Temmuz 2025'te düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda "Erik Dalı" şarkısını çalmıştı.

